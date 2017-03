TR Fight Girls is back April 8th in Three Rivers

Media Relations – TR Fight Girls

Credit of Photos: Renato Nogueira / MMA4Ever

THREE GIRLS FIGHT BACK WITH MINING DUEL IN THREE RIVERS

With the success of the first edition, the TR Fight Girls is back. The most talked about event of Three Rivers, mountainous region of the State of Rio de Janeiro, back in full force for this year. The city is known to form large athletes, among them, the UFC fighter Alex Cowboy, who won his last fight at UFC Fortaleza.

The next edition is scheduled for April 8 in Independence Club in Three Rivers and begin to 19hs. This edition comes with great fighting and will stir public that is present on site. 14 Muay Thai fights amateur and 3 super fights worth belt. In the main fight of the night, Carla Almeida (Low Kick Team) faces Lais Fiona (Team Chakuriki).

The TR Fight Girls 2 brought this issue to a new format. It uses a ring and not octagon as in the first edition. For the organizer and owner of the event Nicole Jaloto, wife of Master André Tadeu, Head Coach Alex Cowboy, the expectation for this event is great.

“This year the expectation is great, because we have three super professional fights worth belt, which has not happened in the last edition.” It affirms and highlights the main fight between Carla Almeida and Lais Fiona. “The main event is being highly anticipated because it will be between two well-known fighters and important teams in the city of Juiz de Fora.” Nicole emphasized.

Card Official TR Fight Girls 2 below:

SUPER FIGHTS – Belt Dispute

To 75kg – Carla Almeida (Low Kick JF Gym / Juiz de Fora) x Fiona Chakuriki (Chakuriki / Juiz de Fora)

Up to 61kg – Fernanda Caetano (Jason Team / BCT Juiz de Fora) x Aimée Mariano (Valdir Mariano Team / RJ)

Up to 65kg – Luciana Nascimento (Pro Fight) x Ozana Conceição (Valdir Mariano Team / Rio de Janeiro)

MUAY THAI AMATEUR

Up to 57kg – Luana de Almeida (ATS Uba) x Larissa (Master Fight / Juiz de Fora) – Youth

To 65kg – Barbara Loren Babi (Pro Fight / Juiz de Fora) x Isabela Santos (Valdir Mariano Team / RJ) – youth

to 55kg – Giulia Santos (ATS Team) x Mary Silva (Brazilian Top Fight / Juiz de Fora) – youth

to 70kg – Luciane Oliveira (Master Fight Team / Juiz de Fora) x Viviane Olegário (Golden Tigers MT / RJ)

Up to 55kg – carliana Ferreira (ATS Petropolis) x Janaína Moraes (Winner Fight Team / Leopoldina)

Up to 50kg – Micheli Cilento (Imperial Fight MT / Petropolis) x Daiana (Iron Fight / Mining)

To 57kg – Karine (Pantaleon Team / Petropolis) x Larissa Neves (Profight)

Up to 57kg – Clarisse Rocha (ATS Team) x Franciane (Master Fight Team / Juiz de Fora)

Up to 65kg – Cristiane Silva (ATS Team) x Verônica Araújo (Golden Tigers MT / Rio de Janeiro)

Up to 62kg – Paula Matos ( ATS Guidoval) x Jovana Martins (superkick / Chakuriki / Juiz de Fora)

Up to 67kg – Luciana Silva (ATS T eam) x Maísa Ribeiro (CT Juliana Team / Paraisópolis)

Up to 55kg – Rafaela Teles (Imperial Fight MT / Petropolis) x Jenefer (Art Fighters / Barra do Pirai)

Up to 70kg – Vitória Mello (Iron Fight / Valencia) x Samara Araújo (Valdir Mariano Team / Rio de Janeiro)

Up to 57kg – Graciele Monsores (Predators Shobu kai / Three Rivers) x Caroline Simões (Pro Fight / Juiz de Fora)

TR FIGHT GIRLS RETORNA COM DUELO MINEIRO EM TRÊS RIOS

Com o sucesso da primeira edição, o TR Fight Girls está de volta. O evento mais comentado de Três Rios, Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, volta com força total para este ano. A cidade é conhecida por formar grandes atletas, entre eles, o lutador do UFC Alex Cowboy, que venceu seu último combate no UFC Fortaleza.

A próxima edição está prevista para o dia 8 de abril no Independência Clube, em Três Rios e começará às 19hs. Esta edição vem com grandes combates e vai agitar o público que estiver presente no local. Com 14 lutas de Muay Thai amador e 3 super lutas valendo cinturão. Na luta principal da noite, Carla Almeida (Equipe Low Kick) enfrenta Lais Fiona (Equipe Chakuriki).

O TR Fight Girls 2 trouxe para essa edição um novo formato. Será usado um ringue e não octógono como foi na primeira edição. Para a organizadora e dona do evento Nicole Jaloto, esposa do Mestre André Tadeu, Head Coach de Alex Cowboy, a expectativa para esse evento é grande.

“Esse ano a expectativa é grande, pois teremos 3 super lutas profissionais valendo cinturão, o que não aconteceu na última edição.” Afirma ela e destaca a luta principal entre Carla Almeida e Lais Fiona. “A luta principal está sendo muito esperada, pois será entre duas lutadoras bem conhecidas e de equipes importantes da cidade de Juiz de Fora.” Ressalta Nicole.

Card Oficial do TR Fight Girls 2 abaixo:

SUPER LUTAS – Disputa de Cinturão

Até 75kg – Carla Almeida (Low Kick Jf Gym/Juiz de Fora) x Fiona Chakuriki (Chakuriki/Juiz de Fora)

Até 61kg – Fernanda Caetano (Jason Team/BCT Juiz de Fora) x Aimée Mariano (Valdir Mariano Team/RJ)

Até 65kg – Luciana Nascimento (Pro Fight) x Ozana Conceição (Valdir Mariano Team/Rio de Janeiro)

MUAY THAI AMADOR

Até 57kg – Luana de Almeida (ATS Ubá) x Larissa (Master Fight/Juiz de Fora) – Juvenil

Até 65kg – Barbara Loren Babi (Pro Fight/Juiz de Fora) x Isabela Santos (Valdir Mariano Team/RJ) – Juvenil

Até 55kg – Giulia Santos (ATS Team) x Mary Silva (Brazilian Top Fight/ Juiz de Fora) – Juvenil

Até 70kg – Luciane Oliveira (Master Fight Team/Juiz de Fora) x Viviane Olegário (Golden Tigers MT/RJ)

Até 55kg – Carliana Ferreira (ATS Petrópolis) x Janaína Moraes (Winner Fight Team/Leopoldina)

Até 50kg – Micheli Cilento (Imperial Fight MT/Petropolis) x Daiana (Iron Fight/Minas)

Até 57kg – Karine (Pantaleão Team/Petrópolis) x Larissa Neves (Profight)

Até 57kg – Clarisse Rocha (ATS Team) x Franciane (Master Fight Team/Juiz de Fora)

Até 65kg – Cristiane Silva (ATS Team) x Verônica Araújo (Golden Tigers MT/Rio de Janeiro)

Até 62kg – Paula Matos (ATS Guidoval) x Jovana Martins (SuperKick/Chakuriki/Juiz de Fora)

Até 67kg – Luciana Silva (ATS Team) x Maísa Ribeiro (CT Juliana Team/Paraisópolis)

Até 55kg – Rafaela Teles (Imperial Fight MT/Petropolis) x Jenefer ( Art Fighters/Barra do Pirai)

Até 70kg – Vitória Mello (Iron Fight/Valença) x Samara Araújo (Valdir Mariano Team/Rio de Janeiro)

Até 57kg – Graciele Monsores (Predadores Shobu kai/Três Rios) x Caroline Simões (Pro Fight/Juiz de Fora)

