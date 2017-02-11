The Battle in the Barn VI Results Sponsored by Drako Sports
The Battle in the Barn VI Results Sponsored by Drako Sports
Evergreen State Fairgrounds – 14405 179th Ave SE, Monroe, WA
Bldg #604 Gary D. Weikel Events Center
The Battle in the Barn VI Fight Card:
11) 185LB MMA TITLE FIGHT:
ADLAND BENSON (ARLINGTON KICKBOXING ACADEMY) VS NICK MILLS (BATTLEGROUND MMA)
10) 145LB MMA TITLE FIGHT:
LOGAN DEMMINGS (DIAZ COMBAT SYSTEMS) VS. TIMOTHY WEEKS (STRAY DOGS MMA)
9) 135LB FEMALE MMA BOUT:
SONIA SILLAN (ELITE BJJ/MUAY THAI) VS PENNY MCMAHON (BELLINGHAM MMA)
8) 195LB CATCHWEIGHT MMA BOUT:
JAKE CARLTON (ARLINGTON KICKBOXING ACADEMY) VS ANTONIO MORENO (253BJJ)
7) 170LB A CLASS KICKBOXING BOUT:
RASHON SMITH (BRIAN JOHNSON FIGHT TEAM) VS RAYNE WELLS (LIVEWIRE MMA)
6) 155LB FEMALE MMA BOUT
KATIE HARRINGTON (ELITE BJJ/MUAY THAI) VS SALOME FAGALELE (BATTLEGROUND MMA)
5) 135LB MMA BOUT:
KEITH WOLF (DAMAGE MMA) VS. TYLER HOWELL (LIVEWIRE MMA)
4) 150LB CATCHWEIGHT MUAY THAI BOUT:
DEXTER THUMM (CAGEWORX MMA) VS. TBD
3) 155LB MMA BOUT:
TY ORION (BRIAN JOHNSON FIGHT TEAM) VS EDWIN AGUIRRE (STRAY DOGS MMA)
2) 145LB MMA BOUT:
JOSEPH BROOKS (RUGGED FIGHT TEAM) VS PAUL ROMERO (BATTLEGROUND MMA)
1) 135LB A CLASS KICKBOXING BOUT:
JOEL HUSTON (BRIAN JOHNSON FIGHT TE