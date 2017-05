PYRAMID FIGHTS 2 Results

Team Madhouse has HR Baker in the house to cover the event.

PRO MAIN EVENT:

170 – Jason Witt (8-4) Vs Wade Johnson (11-1)

145 – PRO CO MAIN:

Wes Sharp (2-3) Vs Jerrod Osthoff (3-5)

AMATUER MAIN EVENT:

PYRAMID FIGHT FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP

145 – Jesse Hancock (7-4) Vs AJ Cunningham (8-2)

175 – Shane Anderson (1-2) Vs Travis Cole (3-0)

145 – Robert Deaton (3-1) Vs Solo Hatley (5-2)

265 – Michael Williams (0-0) Vs Daniel Hastings (1-1)

195 – Jordan Fowler (3-7) Vs Dylan Goforth (2-0)

155 – Shun Mitchell (1-1) Vs Chris Sorrel (4-7)

155 – Ryan Liebe (0-0) Vs Logan Gilmore (0-0)

155 – Preston Hicks (0-0) Vs Danil Martakov (0-1)

180 – Craig Miles (0-1) Vs Isaiah Hennings (0-0)

145 – Brandon Sweeny (1-3) Vs CJ Moya (1-3)