Pororoca Fight 2 Results

The Pororoca Fight held its second edition in the last April 28 in São Domingos do Capim in Para state in Gym Sports São Domingos do Capim with professional MMA fights.

Pororoca Fight 2017

fighters:

1ª ROUND 2ª ROUND 3ª ROUND TIME REFEREE WINNER VICTORY Aleandro Murça VSAnderson “Well 12” XXXXXX 0m23 Eduardo da Silva Conceição Aleandro Murça Guillotine XXXXXX Luiz Eduardo “Balotele” VSJerry Vilhena XXXXXX XXXXXX 1m23 Eduardo da Silva Conceição Luiz Eduardo “Balotele” Kill lion XXXXXX XXXXXX Ermane “Snake” VSMoses “Dodo Reads” XXXXXX XXXXXX 3m00 Eduardo da Silva Conceição Ermane “Snake” Submission (Armbar) XXXXXX XXXXXX Bruno Diego “Lyoto” VSElias “Tigre” XXXXXX XXXXXX 3m15 André Luís Leal Lobato Bruno Diego “Lyoto” Knockout (Shots) XXXXXX XXXXXX Eduardo “Extreme” VSCristiano “Shoe Man” XXXXXX 1m32 André Luís Leal Lobato Eduardo “Extreme” Knockout (knee) XXXXXX Márcio “Jacarezinho”VS George “Ary Black Dragon” XXXXXX XXXXXX 3m45 André Luís Leal Lobato Márcio “Jacarezinho” Submission (Armbar) XXXXXX XXXXXX Edivan “Ed Monster Frog”VS Fabricio “Bigfoot” XXXXXX XXXXXX 3m00 Eduardo da Silva Conceição Edivan “Ed Monster Frog” Guillotine XXXXXX XXXXXX

Information / Pororoca Fight / São Domingos do Capim

April 28, 2017

Full name: Aleandro Caetano Murça.

Nickname:

Date of Birth: 02/23/1988.

City: North Orilandia, Para, Brazil.

Team: Dragon Fist.

Height: 1.76 cm.

Peso: 61,2 kg (GALO).

Link do Sherdog:

Link do Facebook: https://www.facebook.com/aleandro.caetanomuca?ref=br_rs

Link do Instagram:

Full Name: Anderson Leonardo Monteiro da Costa.

Name: Well 12

Date of Birth: 27/07/1998.

City: Belém, Pará, Brazil.

Team: Ant Top Team.

Height: 1.67 cm.

Peso: 61,2 kg (GALO).

Link do Sherdog:

Link do Facebook: Anderson Monteiro

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Full name: Luiz Eduardo Pinheiro Lindoso.

Surname: Balotelli.

Date of Birth: 04/10/1997.

City: Marituba, Pará, Brazil.

Team: Ant Top Team.

Height: 1.73 cm.

Weight: 70.3 kg (levers).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Luiz-Eduardo-Pinheiro-Lindoso-229603

Link Sherdog: http://www.sherdog.co m / fighter / Luis-Eduardo-173 977 are the same fighter these two Sherdog ok

Link do Facebook: https://www.facebook.com/eduardo.pinheiro.54390876

Link do Instagram:

Full name: Jerry Jonathan Silva de Vilhena.

Nickname:

Date of Birth: 10/10/1994.

City: Paranarinbo, Suriname.

Team: Claudio Top Team.

Height: 1.70 cm.

Weight: 70.3 kg (levers).

Link do Sherdog:

Link do Facebook: Jerry Vilhena

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Full Name: Ermane Pimenta da Costa.

Name: Snake.

Date of Birth: 06/01/1998.

City: Belém, Pará, Brazil.

Team: Warriors of Light.

Height: 1.83 cm.

Weight: 83.9 kg (average).

Link do Sherdog:

Link do Facebook:

Link do Instagram:https://www.instagram.com/___pimentaa/

Full name: Moses Eduardo Souza de Ataide.

Name: Dodo Lee.

Date of Birth: 07/15/1990.

City: Coelho Neto, Maranhão, Brazil.

Team: ASDAM – Lair Samurai.

Height: 1.88 cm.

Weight: 83.9 kg (average).

Link do Sherdog:

Link do Facebook:

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Full Name: Bruno Diego Costa de Assis.

Surname: Lyoto.

Date of Birth: 06/21/1990.

City: Belém, Pará, Brazil.

Equipe: LTT.

Height: 1.75 cm.

Weight: 70.3 kg (levers).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Diego-Costa-de-Assis-227201

Link do Facebook:

Link do Instagram:

Full Name: Elias da Silva Monteiro.

Nickname: Tiger.

Date of Birth: 08/05/1972.

City: Belém, Pará, Brazil.

Team: Race Boxing.

Height: 1.72 cm.

Weight: 70.3 kg (levers).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Elias-Monteiro-33130

Link do Facebook:

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Full Name: Eduardo da Silva Conceição.

Name: Extreme.

Date of Birth: 27/12/1990.

City: Belém, Pará, Brazil.

Team: Extreme Champion Fighter.

Height: 1.75 cm.

Peso: 65,8 kg (PENA).

Link Sherdog: http://www.sherdog.co m / fighter / Eduardo-da-Silva-Con ceicao-229605

Link do Facebook: https://www.facebook.com/eduardoextremefighter

Link do Instagram: https://www.instagram.com/eduardofighter/

Full Name: Cristiano de Oliveira.

Name: Shoe Face.

Date of Birth: 17/10/1993.

City: Captain Well, Para, Brazil.

Team: Taua Fight.

Height: 1.68 cm.

Peso: 65,8 kg (PENA).

Link do Sherdog:

Link do Facebook:

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Full name: Marcio Henrique Pereira Castanheira.

Surname: Jacarezinho.

Date of Birth: 09/02/1988.

City: Belém, Pará, Brazil.

Equipe: LTT.

Height: 1.80 cm.

Weight: 77.1 kg (MID-EAST).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Marcio-Henrique-Castanheira-75876

Link Facebook: https: //www.facebook .com / marcio.jacarezinho

Instagram link: https: //www.instagr am.com/marcio_jacarezinho/

Full Name: George Ricardo Bessa dos Santos.

Name: Ary Black Dragon.

Date of Birth: 09/25/1977.

City: Belém, Pará, Brazil.

Team: Black Dragon.

Height: 1.75 cm.

Weight: 77.1 kg (MID-EAST).

Link Sherdog: http://www.sherdog.co m / fighter / George-Ricardo Bessa- -of-Santos-34367

Link do Facebook: https://www.facebook.com/george.bessa.14

Link do Instagram: https://www.instagram.com/georgericardobessadossantos/

_____________________________________________________________________________________________________________________

Full Name: Edivan Mineiro Santos.

Name: Ed Monster Frog.

Date of Birth: 05/03/1992.

City: São Luís, Maranhão, Brazil.

Equipe: ASDAM – Toca do Samurai/Bull Dog Team

Height: 2.00 cm.

Weight: 93.0 kg (heavyweight).

Link Sherdog: http://www.sherdog.co m / fighter / Edivan-Miner-24421 3

Link do Facebook:

Link do Instagram:

Full Name: Fabricio Guimarães Trinity.

Name: Big Foot.

Date of Birth: 02/23/1986.

City: Belém, Pará, Brazil.

Team: Warriors of Light.

Height: 1.77 cm.

Weight: 93.0 kg (heavyweight).

Link do Facebook: https://www.facebook.com/adrianatrindade.trindade.710

Link do Instagram:

O Pororoca Fight realizou sua segunda edição no ultimo dia 28 de abril na cidade de São Domingos do Capim no estado do Pará no Ginásio Esportivo São Domingos do Capim com lutas de MMA profissionais.

Pororoca Fight 2017

Lutadores:

1ª ROUND 2ª ROUND 3ª ROUND TEMPO ÁRBITRO GANHADOR VITÓRIA Aleandro Murça VSAnderson “Bem 12” XXXXXX 0m23 Eduardo da Silva Conceição Aleandro Murça Guilhotina XXXXXX Luiz Eduardo “Balotele” VSJerry Vilhena XXXXXX XXXXXX 1m23 Eduardo da Silva Conceição Luiz Eduardo “Balotele” Mata Leão XXXXXX XXXXXX Ermane “Serpente” VSMoisés “Dodô Lê” XXXXXX XXXXXX 3m00 Eduardo da Silva Conceição Ermane “Serpente” Submission (Armbar) XXXXXX XXXXXX Bruno Diego “Lyoto” VSElias “Tigre” XXXXXX XXXXXX 3m15 André Luís Leal Lobato Bruno Diego “Lyoto” Nocaute (Chutes) XXXXXX XXXXXX Eduardo “Extreme” VSCristiano “Cara de Sapato” XXXXXX 1m32 André Luís Leal Lobato Eduardo “Extreme” Nocaute (Joelhada) XXXXXX Márcio “Jacarezinho”VS George “Ary Dragão Negro” XXXXXX XXXXXX 3m45 André Luís Leal Lobato Márcio “Jacarezinho” Submission (Armbar) XXXXXX XXXXXX Edivan “Ed Monstro Sapo” VSFabricio “Pezão” XXXXXX XXXXXX 3m00 Eduardo da Silva Conceição Edivan “Ed Monstro Sapo” Guilhotina XXXXXX XXXXXX

Informações / Pororoca Fight / São Domingos do Capim

28 de Abril de 2017

Nome Completo: Aleandro Caetano Murça.

Apelido:

Data de Nascimento: 23/02/1988.

Cidade: Orilandia do Norte, Pará, Brasil.

Equipe: Punho do Dragão.

Altura: 1,76 cm.

Peso: 61,2 kg (GALO).

Link do Sherdog:

Link do Facebook: https://www.facebook.com/aleandro.caetanomuca?ref=br_rs

Link do Instagram:

Nome Completo: Anderson Leonardo Monteiro da Costa.

Apelido: Bem 12

Data de Nascimento: 27/07/1998.

Cidade: Belém, Pará, Brasil.

Equipe: Formiga Top Team.

Altura: 1,67 cm.

Peso: 61,2 kg (GALO).

Link do Sherdog:

Link do Facebook: Anderson Monteiro

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nome Completo: Luiz Eduardo Pinheiro Lindoso.

Apelido: Balotelli.

Data de Nascimento: 10/04/1997.

Cidade: Marituba, Pará, Brasil.

Equipe: Formiga Top Team.

Altura: 1,73 cm.

Peso: 70,3 kg (LEVE).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Luiz-Eduardo-Pinheiro-Lindoso-229603

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Luis-Eduardo-173977 são o mesmo lutador esses dois sherdog ok

Link do Facebook: https://www.facebook.com/eduardo.pinheiro.54390876

Link do Instagram:

Nome Completo: Jerry Jonathan Silva de Vilhena.

Apelido:

Data de Nascimento: 10/10/1994.

Cidade: Paranarinbo, Suriname.

Equipe: Claudio Top Team.

Altura: 1,70 cm.

Peso: 70,3 kg (LEVE).

Link do Sherdog:

Link do Facebook: Jerry Vilhena

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nome Completo: Ermane Pimenta da Costa.

Apelido: Serpente.

Data de Nascimento: 06/01/1998.

Cidade: Belém, Pará, Brasil.

Equipe: Guerreiros da Luz.

Altura: 1,83 cm.

Peso: 83,9 kg (MÉDIO).

Link do Sherdog:

Link do Facebook:

Link do Instagram:https://www.instagram.com/___pimentaa/

Nome Completo: Moisés Eduardo Souza de Ataide.

Apelido: Dodô Lê.

Data de Nascimento: 15/07/1990.

Cidade: Coelho Neto, Maranhão, Brasil.

Equipe: ASDAM – Toca do Samurai.

Altura: 1,88 cm.

Peso: 83,9 kg (MÉDIO).

Link do Sherdog:

Link do Facebook:

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nome Completo: Bruno Diego Costa de Assis.

Apelido: Lyoto.

Data de Nascimento: 21/06/1990.

Cidade: Belém, Pará, Brasil.

Equipe: LTT.

Altura: 1,75 cm.

Peso: 70,3 kg (LEVE).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Diego-Costa-de-Assis-227201

Link do Facebook:

Link do Instagram:

Nome Completo: Elias da Silva Monteiro.

Apelido: Tigre.

Data de Nascimento: 08/05/1972.

Cidade: Belém, Pará, Brasil.

Equipe: Raça Boxe.

Altura: 1,72 cm.

Peso: 70,3 kg (LEVE).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Elias-Monteiro-33130

Link do Facebook:

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nome Completo: Eduardo da Silva Conceição.

Apelido: Extreme.

Data de Nascimento: 27/12/1990.

Cidade: Belém, Pará, Brasil.

Equipe: Extreme Champion Fighter.

Altura: 1,75 cm.

Peso: 65,8 kg (PENA).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Eduardo-da-Silva-Conceicao-229605

Link do Facebook: https://www.facebook.com/eduardoextremefighter

Link do Instagram: https://www.instagram.com/eduardofighter/

Nome Completo: Cristiano de Oliveira.

Apelido: Cara de Sapato.

Data de Nascimento: 17/10/1993.

Cidade: Capitão Poço, Pará, Brasil.

Equipe: Tauá Fight.

Altura: 1,68 cm.

Peso: 65,8 kg (PENA).

Link do Sherdog:

Link do Facebook:

Link do Instagram:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nome Completo: Márcio Henrique Pereira Castanheira.

Apelido: Jacarezinho.

Data de Nascimento: 02/09/1988.

Cidade: Belém, Pará, Brasil.

Equipe: LTT.

Altura: 1,80 cm.

Peso: 77,1 kg (MEIO-MÉDIO).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Marcio-Henrique-Castanheira-75876

Link do Facebook: https://www.facebook.com/marcio.jacarezinho

Link do Instagram: https://www.instagram.com/marcio_jacarezinho/

Nome Completo: George Ricardo Bessa dos Santos.

Apelido: Ary Dragão Negro.

Data de Nascimento: 25/09/1977.

Cidade: Belém, Pará, Brasil.

Equipe: Black Dragon.

Altura: 1,75 cm.

Peso: 77,1 kg (MEIO-MÉDIO).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/George-Ricardo-Bessa-dos-Santos-34367

Link do Facebook: https://www.facebook.com/george.bessa.14

Link do Instagram: https://www.instagram.com/georgericardobessadossantos/

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nome Completo: Edivan Mineiro Santos.

Apelido: Ed Monstro Sapo.

Data de Nascimento: 03/05/1992.

Cidade: São Luís, Maranhão, Brasil.

Equipe: ASDAM – Toca do Samurai/Bull Dog Team

Altura: 2,00 cm.

Peso: 93,0 kg (MEIO-PESADO).

Link do Sherdog: http://www.sherdog.com/fighter/Edivan-Mineiro-244213

Link do Facebook:

Link do Instagram:

Nome Completo: Fabricio Guimarães Trindade.

Apelido: Pezão.

Data de Nascimento: 23/02/1986.

Cidade: Belém, Pará, Brasil.

Equipe: Guerreiros da Luz.

Altura: 1,77 cm.

Peso: 93,0 kg (MEIO-PESADO).

Link do Facebook: https://www.facebook.com/adrianatrindade.trindade.710

Link do Instagram: