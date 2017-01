Midtown Throwdown 10 Results

Team Madhouse will be getting results thanks to Budo Fights

Jose Rico vs. Colton Howard 185 lbs

Hank Turner vs. Chris Evans 205 lbs

Jimmy Jennett vs. Trent Standing 265 lbs

Aubree Thompson vs. Cheyanne Vlismas 125 lbs

Sean Clemons vs. Alex Aguilar 185 lbs

Rafael Palma vs. Josh Connelly 185 lbs

Stefan Habib vs. Chance Marsteiner 170 lbs

R. Hill vs. Aaron Bowles 170 lbs

M. Campbell-Short vs. William Dinwiddie 265 lbs

Sean Reay vs. Howie Mole Jr. 170 lbs

** Card Subject to change**