M-1 Challenge 79 weights & pictures from Russia

FOR IMMEDIATE RELEASE M-1 CHALLENGE 78 OFFICIAL WEIGHTS MAIN CARD MAIN EVENT – VACANT M-1 CHALLENGE LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP – 5 X 5 Maxim Divnich (13-2-0, M-1: 7-2-0), Ukraine 154 lbs. (70.2 kg) vs. Damir Ismagulov (10-2-0, M-1: 6-1-0), Russia by way of Kazakhstan 154 lbs. (70.2 kg) LIGHT HEAVYWEIGHTS – 3 X 5 Mikhail Ragozin (7-2-0, M-1: 0-0-0-), Russia204 lbs. (92.7 kg) vs. Alan Bispo De Santana (5-1-0, M-1: 0-0-0), Brazil 203 lbs. (92.2 kg) MIDDLEWEIGHTS – 3 X 5 Dmitry Voitov (15-6-0, M-1: 3-2-0) Belarus 185 lbs. (84.0 kg) vs. Caio Magalhaes (9-3-0, M-1: 0-0-0), Brazil 185 lbs. (84.0 kg) WELTERWEIGHTS – 3 X 5 Maksim Grabovich (5-3-0, M-1: 4-2-0), Russia 169 ½ lbs. (76.9 kg) vs. Keith Johnson (11-3-0, M-1: 0-0-0), USA 77.3 lbs. (77.3 kg) BANTAMWEIGHTS – 3 X 5 Vadim Malygin (8-2-1, M-1: 1-1-1), Russia 124 ½ lbs. (56.6 kg) vs. Fabricio Sarraff (23-9-0, M-1: 0-1-0), Brazil 127 ½ lbs. (57.9 kg) PRELIMINARY CARD LIGHTWEIGHTS – 3 X 5 Roman Bogatov (pro debut), Russia 157 ½ lbs. (71.6 kg) vs. Ricardo Franco (2-1-0, M-1: 0-0-0-), England 157 ½ lbs. (71.6 kg) Orozbek Maripov (5-1-0, M-1: 0-0-0), Kyrgyzstan 158 lbs. (71.3 kg) vs. Rubenilton Pereira (16-5-0, M-1: 0-2-0), Brazil 158 lbs. (71.8 kg) BANTAMWEIGHTS – 3 X 5 Aleksander Doskalchuk (6-1-0, M-1: 0-0-0) 124 1/2 lbs. (56.5 kg) vs. Son Le Binh (5-1-0, M-1: 1-0-0,), Sweden 125 lbs. (56.7 kg) Salem Evloev (pro debut), Russia 135 lbs. (61.3 kg) vs. Alexey Dubrovsky (pro debut), Russia 134 ½ lbs. (61.0 kg) FEATHERWEIGHTS – 3 X 5 Vitali Tverdokhlebov (4-2-0, M-1: 0-0-0), Russia lbs. ( kg) vs. Oleg Mikhailov (0-2, M-1: 0-0-0), Ukraine 137 lbs. (62.2 kg) WHEN: Friday, May 26, 2017 WHERE: Orenburg, Russia PROMOTER: M-1 Global LIVE STREAM: www.m1global.tv ( 11.00 a.m. ET / 8:00 a.m. PT in USA) INFORMATION: www.M1Global.tv www.mixfight.ru www.wmmaa.org Twitter & Instagram: @M1GlobalNews @VFinkelchtein @M1Global Facebook: www.facebook.com/M-1- GlobalNews M-1 CHALLENGE EVENT CALENDAR: M-1 Challenge 78: Divnich vs. Ismagulov – May 26, 2017 in Orenburg, Russia M-1 Challenge 79: Shlemenko vs. Halsey – June 1, 2017 in St. Petersburg, Russia M-1 Challenge 80: Kharitonov vs/ Lopes – June 15, 2017 in Habin, China