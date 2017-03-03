M-1 Challenge 75 weights & pictures

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M-1 Challenge 75 weights & pictures
M-1 CHALLENGE 75 OFFICIAL WEIGHTS
MAIN CARD

MAIN EVENT – MIDDLEWEIGHTS – 3 X 5

(L) ALEXANDER SHLEMENKO (54-9-0, 1 NC, M-1: 4-0-0), Russia  184 1/2 lbs. (83.9 kg)
vs.
(R) PAUL BRADLEY (23-7-0, 2 NC, M-1: 0-0-0), USA 184 lbs. (83.6 kg)
M-1 CHALLENGE WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP – 5 X 5
(L) ALEXEY KUNCHENKO (15-0-0, M-1: 7-0-0), Champion, Russia 169 1/2 lbs. (77 kg)
vs.
 (R) MAKSIM GRABOVICH (5-2-0, M-1: 4-0-0), Challenger, Russia 164 1/2 lbs. (74.8 kg)
WELTERWEIGHTS – 3 X 5
SERGEY ROMANOV (10-1-0, M-1: 3-0-0), Russia 169 1/2 lbs. (77 kg)
MAGOMED SULTANAKHMEDOV (18-5-0, M-1: 10-1-0), Russia 169 1/2 lbs.  (77.1 kg)
LIGHTWEIGHTS — 3 X 5
MAXIM DIVNICH (12-2-0, M-1: 6-2-0), Russia 154 lbs. (70.1 kg)
vs.
KEON CALDWELL (11-3-0, M-1: 0-0-0), USA 154 lbs. (70.1 kg)
LIGHT HEAVYWEIGHTS – 3 X 5
BORIS POLEZHAY (15-5-0, M-1: 1-0-0), Ukraine 204 1/2 lbs. (92.9 kg)
vs.
CARLOS  EDUARDO (14-4-0, M-1: 0-0-0), Brazil 205 lbs. (93 kg)
 
PRELIMINARY CARD
 
MIDDLEWEIGHTS – 3 X 5
VALERY MYASINIKOV (10-1-2, M-1: 1-2-2), Russia. 187 lbs. (84.9 kg)
vs.
AMILCAR ALVES (15-1-0, M-1: 0-0-0), Brazil 187 lbs. (84.9 kg)
WELTERWEIGHTS – 3 X 5
NIKO SAMSONIDSE (2-0-0, M-1: 0-0-0), Germany 154 lbs. (70 kg)
vs.
ABUBAKAR MESTOEV (3-0-0, M-1: 3-0-0), Russia 154 1/2 lbs. (70.2 kg)
ARDA “Boma Ye” ADAS (8-2-0, M-1: 0-0-0), Germany 176 lbs. (80.0 kg)
vs.
DANILA PRIKAZA (5-1-0, M-1: 3-1-0), Russia 173 1/2 lbs.  (78.9 kg)
LIGHTWEIGHTS – 3 X 5
ALEKSEY SOTNIKOV (4-1-0, M-1: 0-0-0), Ukraine 149 lbs. (67.8 kg)
vs.
ROMAN BOGATOV (0-0-0, M-1: 0-0-0), Russia 149 lbs. (67.9 kg)
BOK KIL YOUNG (8-2-0, M-1: 0-0-0), South Korea 145 lbs. (65.8 kg)
vs.
VIKTOR KOLESNIK (9-2-0, M-1: 0-0-0), Russia 145 lbs. (65.8 kg)
MOHAMED GRABINSKI (14-3-0, M-1: 0-0-0), Germany 158 lbs.  (71.9 kg)
Vs.
RAUL TUTARAULI (7-4-0, M-1: 3-1-0), Georgia 158 1/2 lbs. (72.0 kg)

WHEN:             Friday, March 3, 2017

WHERE:           Moscow, Russia
 
PROMOTER:    M-1 Global
LIVE STREAM: www.m1global.tv (12.00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT in USA) 
         
INFORMATION:

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M-1 Challenge 75 – March 3, 2017 – Moscow, Russia

 
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ABOUT M-1 GLOBAL: Founded in 1997, M-1 Global has established itself in Mixed Martial Arts (MMA) as the premier entity for discovering and developing the world’s next-generation of superstar fighters. With its office in St Petersburg, Russia, the M-1 brand has staged more than 160 events worldwide, including M-1 Selection, M-1 Challenge, M-1 Global and M-1 Global HWGP events, in addition to co-promoting Strikeforce events and M-1 Global on the U.S. network, Showtime. Captivating live, television and broadband audiences with its superior production values and match-ups, M-1 Global events have featured some of the sport’s top names, including legendary heavyweight Fedor Emelianenko, Andrei Arlovski, Gegard Mousasi, Alistair Overeem, Keith Jardine, Ben Rothwell, Melvin Manhoef, Sergei Kharitonov, Aleksander Emelianenko, Roman Zentsov, Yushin Okami, Mike Pyle, Denis Kang, Martin Kampmann, Amar Suloev, Chalid Arrab and Stephan Struve. 2016 was been another sensational year of world-class competition, featuring a full calendar of Challenge events, fueled by a talent-rich contention system ranking M-1 Global Champions among the greatest fighters in the sport.
 
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