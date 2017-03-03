M-1 Challenge 75 weights & pictures

|
MAIN CARD
MAIN EVENT – MIDDLEWEIGHTS – 3 X 5
(L) ALEXANDER SHLEMENKO (54-9-0, 1 NC, M-1: 4-0-0), Russia 184 1/2 lbs. (83.9 kg)
vs.
(R) PAUL BRADLEY (23-7-0, 2 NC, M-1: 0-0-0), USA 184 lbs. (83.6 kg)
M-1 CHALLENGE WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP – 5 X 5
(L) ALEXEY KUNCHENKO (15-0-0, M-1: 7-0-0), Champion, Russia 169 1/2 lbs. (77 kg)
vs.
(R) MAKSIM GRABOVICH (5-2-0, M-1: 4-0-0), Challenger, Russia 164 1/2 lbs. (74.8 kg)
WELTERWEIGHTS – 3 X 5
SERGEY ROMANOV (10-1-0, M-1: 3-0-0), Russia 169 1/2 lbs. (77 kg)
MAGOMED SULTANAKHMEDOV (18-5-0, M-1: 10-1-0), Russia 169 1/2 lbs. (77.1 kg)
LIGHTWEIGHTS — 3 X 5
MAXIM DIVNICH (12-2-0, M-1: 6-2-0), Russia 154 lbs. (70.1 kg)
vs.
KEON CALDWELL (11-3-0, M-1: 0-0-0), USA 154 lbs. (70.1 kg)
LIGHT HEAVYWEIGHTS – 3 X 5
BORIS POLEZHAY (15-5-0, M-1: 1-0-0), Ukraine 204 1/2 lbs. (92.9 kg)
vs.
CARLOS EDUARDO (14-4-0, M-1: 0-0-0), Brazil 205 lbs. (93 kg)
PRELIMINARY CARD
MIDDLEWEIGHTS – 3 X 5
VALERY MYASINIKOV (10-1-2, M-1: 1-2-2), Russia. 187 lbs. (84.9 kg)
vs.
AMILCAR ALVES (15-1-0, M-1: 0-0-0), Brazil 187 lbs. (84.9 kg)
WELTERWEIGHTS – 3 X 5
NIKO SAMSONIDSE (2-0-0, M-1: 0-0-0), Germany 154 lbs. (70 kg)
vs.
ABUBAKAR MESTOEV (3-0-0, M-1: 3-0-0), Russia 154 1/2 lbs. (70.2 kg)
ARDA “Boma Ye” ADAS (8-2-0, M-1: 0-0-0), Germany 176 lbs. (80.0 kg)
vs.
DANILA PRIKAZA (5-1-0, M-1: 3-1-0), Russia 173 1/2 lbs. (78.9 kg)
LIGHTWEIGHTS – 3 X 5
ALEKSEY SOTNIKOV (4-1-0, M-1: 0-0-0), Ukraine 149 lbs. (67.8 kg)
vs.
ROMAN BOGATOV (0-0-0, M-1: 0-0-0), Russia 149 lbs. (67.9 kg)
BOK KIL YOUNG (8-2-0, M-1: 0-0-0), South Korea 145 lbs. (65.8 kg)
vs.
VIKTOR KOLESNIK (9-2-0, M-1: 0-0-0), Russia 145 lbs. (65.8 kg)
MOHAMED GRABINSKI (14-3-0, M-1: 0-0-0), Germany 158 lbs. (71.9 kg)
Vs.
RAUL TUTARAULI (7-4-0, M-1: 3-1-0), Georgia 158 1/2 lbs. (72.0 kg)
WHEN: Friday, March 3, 2017
WHERE: Moscow, Russia
PROMOTER: M-1 Global
Twitter & Instagram:
@M1GlobalNews
@VFinkelchtein
@M1Global
Facebook:
M-1 CHALLENGE EVENT CALENDAR:
M-1 Challenge 75 – March 3, 2017 – Moscow, Russia