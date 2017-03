KOTC Canada 72 Results

Chinny G will be cagesdie for tonight’s action.

Jarid Bussemakers vs. Kolton Menzak 170 lbs

Cole Campbell vs. Josh Ladouceur 155 lbs

Jeff St. Pierre vs. Keith Russell 145 lbs

Elmer Waterhen vs. Dan Amyotte 205 lbs – Waterhen def Amyotte via KO RD1

Gina Daniels vs. Emily Stanton 140 lbs

Garth Swiftwolfe vs. Caid Chalut 170 lbs

Andrew Mavadavies vs. Michael Ngo 155 lbs – Mavaritis defeats Ngo via Split Decision

Sterling Michetti vs. Tydus Bekkattla 185 lbs

Robert Kovacevic vs. Nick Badura 165 lbs

Jason Vienneau vs. Patrick Skani 155 lbs – Vienoue defeats Skani via Majority Decision

Dakota Ruttan vs. Caleb Varner 145 lbs – Ruttan def Varner via Majority Decision

**Card Subject to Change**