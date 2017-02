CBJJO shows the strength of the Brazilian Jiu-Jitsu

Organized by the South American CBJJO shows the strength of the Brazilian Jiu-Jitsu



Opening the 2017 competition calendar, the Brazilian Jiu-Jitsu Olympic (CBJJO) held last Saturday (11), the South American Jiu-Jitsu Olympic, which had several competitors who attended the CEFAN dependencies, Center Admiral Adalberto Nunes Physical education, which is in the north of Rio de Janeiro.

The competition was attended by about 1,300 athletes from different cities of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo, among others. Throughout the day, athletes of all stripes took action on the mat mounted on CEFAN dependencies.

For the CEO, Jair Court, the Olympic Jiu-Jitsu South American Championship was a success and the support of the teams was fundamental to the successful completion of the competition.

“Thank God all the teams supported the competition and the new board of the Brazilian Jiu-Jitsu Olympic, which sought to make the best and when any were concerned about the number of registrations, the concern was to give the best comfort, quality and care for participants. it is expected to make major competitions this year we want to always do better than the other and this event was just the start. we want to improve more and more, both at the awards when the structure for the athlete and service to all the participants, “he said.

As well as the South American Jiu-Jitsu Olympic other competitions held pea CBJJO in 2017 will be held at CEFAN.

Sulamericano organizado pela CBJJO mostra a força do Jiu-Jitsu Brasileiro



Abrindo o calendário de competições de 2017, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO) realizou no último sábado (11), o Campeonato Sulamericano de Jiu-Jitsu Olímpico, que contou com diversos competidores que compareceram nas dependências do CEFAN, Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A competição contou com cerca de 1300 atletas de diversas cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, entre outros. Durante todo o dia, atletas de todas as faixas entraram em ação no tatame montado nas dependências do CEFAN.

Para o diretor geral, Jair Court, o Campeonato Sulamericano de Jiu-Jitsu Olímpico foi um sucesso e o apoio das equipes foi fundamental para a boa realização da competição.

“Graças a Deus todas as equipes apoiaram a competição e a nova diretoria da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, que procurou fazer o melhor e momento nenhum ficamos preocupado com o número de inscrições, a preocupação foi de dar o melhor conforto, qualidade e atendimento para os participantes do evento. A expectativa é realizar grandes competições para esse ano, queremos fazer sempre um melhor do que o outro e esse evento foi apenas a largada. Queremos melhorar cada vez mais, tanto na premiação, quando na estrutura para o atleta e atendimento a todos os participantes”, disse.

Assim como o Campeonato Sulamericano de Jiu-Jitsu Olímpico, as demais competições realizadas pea CBJJO em 2017 serão realizadas no CEFAN.

