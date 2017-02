CageSport 44: Harrington vs Erosa Results

CageSport 44: Harrington vs Erosa Results

Team MMAmadhouse will have Peter Artman cageside for the action.

Main Event – 5 Rounds

CageSport Lightweight Championship

Justin Harrington 154.5 vs. Julian Erosa 154

Undercard – 3 Round Bouts

Journey Newson (142) vs. Jordan Mackin (139.5)

Anthony Zender (135.5) vs. Sean Gee (136)

Justin Mark (145.5) vs. Armando Best (145.5)

Fay Bursell (171) vs. Jonathan Gover (170.5)

Rafael Brewster (190.5) vs. Frankie Orr (185)

Zach Skinner (133) vs. Eric Higaonna (132.5)

Marcos Lopez (134.5) vs. Stephen Wing (140.5)

Cris Williams (149) vs. Wyatt Gonzales (149.5)