C4 Fighting Championships 3: Return of the Warriors

Joshua Shackleford will be cageside for Team MMAmadhouse reporting results.

C4 Fighting Championships 3 Card

***Subject to change***

Brian Brooks vs. Chris Petty 170 lbs

Bradley Stafford vs. Tyler Jones 185 lbs

Jacob Dorman vs. Willie Henderson 155 lbs

Jeff Turpin vs. Levi Stroud 125 lbs

Johnnie Price vs. Gavin Agnew 155 lbs

Alex Hilliard vs. Bobby Stacker 265 lbs

Dakota Dixon vs. Caleb Cope 185 lbs

Cole Burgess vs. Shawn Turner 125 lbs

Jackson Page vs. Eddie Tabor 170 lbs

Albani Orduna vs. Sabrina Stover 115 lbs

Jennifer Franklin vs. Miranda Mooney 265 lbs

Jacob Cruse vs. Michael Page 170 lbs

Ryan Driskill vs. Donald Perigo 145 lbs