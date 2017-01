BKB Sweeney vs Mckenzie Results

BKB Sweeney vs Mckenzie Results

Nel Nelder beat Malcolm Richardson

Scott Midgley beat Isaac “Gypsy Kidd” Gibbs

Shaun Cheesa beat Tom Ward

Jay Jay Ferguson beat Wayne O’Neil

Sean George beat Eric S Olsen

Marko Martinjak beat Billy Hawthorn

New Cruiserweight World Champion

Bobby Vanzie beat Peter Radford

Hari Miles beat Josh Burns

Nathan Leeson beat Dan hunter

Dan Breeze beat Dann Henry-Welsh

New British Light Heavyweight Champion

Michael Terrill beat Danny Batchelder

Joe Riggs beat Christian Evans

New Light Heavyweight World Champion

Jimmy Sweeney beat Cody Mckenzie

Still World Middleweight Champion

Thanks to all the warriors from the bottom of our hearts #TeamBKB #BKB4