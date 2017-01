BKB: Jimmy Sweeney v Cody Mckenzie Official Card

BKB: Jimmy Sweeney v Cody Mckenzie Official Card

Here it is the running order for the greatest BKB show ever with no doubt. Only standard tickets left at £30 #BKB4 #Titles #BKB #USA #UK #Croatia

15 Fights ** Subject to change**

Jacko Jackson v Ross Chittock

Nel Nelder v TBD

Scott Midgley v Isaac Gypsy Kidd Gibbs

Tom Ward v Shaun Cheesa

Dave Yates v Richard Glashyer

Wayne O’Neil v Jay Jay Ferguson

Sean George v Eric S Olsen

Billy Hawthorn v Marko Martinjak

Cruiserweight world championship

Break

Bobby Vanzie v Peter Radford

Hari Miles v Josh Burns

Nathan Leeson v Dan Hunter

Lee Noble v Dan Breeze

British middleweight title

Michael Terrill v Danny Batchelder

Christian Evans v Joe Riggs

Light heavyweight world championship

Jimmy Sweeney v Cody Mckenzie

Middleweight world championship