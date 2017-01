Bellator 170: Ortiz vs Sonnen Pre-Fight Press Conference

Check out the Bellator 170: Tito Ortiz vs Chael Sonnen Pre-Fight Press Conference

The Press Conference begins at 12:00 p.m. PT and will feature Tito Ortiz (18-12-1), Chael Sonnen (28-14-1), Brennan Ward (14-4), Paul Daley (38-14-2), Ralek Gracie (3-0), and Hisaki Kato (7-2)