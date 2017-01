Absolute Championship Berkut 51 Results

Light heavyweight title bout:

11. (205) Thiago Silva (Brazil) wins over Jared Torgeson (USA) by unanimous judges decision.

10. (145) Luis «Baboon» Palomino (Peru) wins over Musa Khamanaev (Russia) by TKO, 2 round, 3:35.

9. (155) Christos «The Spartan» Giagos (USA) wins over Alexandre «Pulga» Pimentel (Brazil) by unanimous judges decision.

8. (155) Leandro «Buscape» Silva (Brazil) wins over Pat «Bam Bam» Healy (USA) by TKO, 1 round, 0:38.

7. (205+) Mike «Mak» Kyle (USA) wins over Dan «The Man» Charles (USA) by TKO, 1 round, 2:15.

6. (205) Shamil Gamzatov (Russia) Rodney «Sho Nuff the Master» Wallace (USA) vs by split decision.

5. (155) Arthur Estrazulas (Brazil) wins over Dave «Insane» Courchaine (USA) by KO, 1 round, 3:55.

4. (135) Terrion «Flash» Ware (USA) wins over Nick «Garfield» Mamalis (USA) by unanimous judges decision.

3. (170) Guillermo «Cubano» Martinez Ayme (Cuba) wins over Ivan Castillo (Mexico) by unanimous judges decision.

2. (135) Kyle «Boom» Reyes (Guam) wins over Mario Israel (Brazil) by majority judges decision.

1. (125) Danny «The Gremlin» Martinez (USA) wins over Cory Alexander (USA) by unanimous judges decision.